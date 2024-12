PRF inicia Operação Ano Novo nas rodovias federais no Estado do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Ano Novo 2024, a partir meia-noite desta sexta-feira (27/12) com término previsto às 23h59min de quarta-feira (01/01/2025). A operação é um desdobramento da Operação Rodovida 2024/2025.

O objetivo é proteger vidas e reforçar as ações para garantir viagem segura para quem trafega pelas rodovias federais do Pará durante a virada do ano de 2024 para 2025.

Tradicionalmente, o período de fim de ano apresenta um aumento considerável no fluxo de veículos nas rodovias. Muitos paraenses viajam a outros municípios ou estado para festejar o Réveillon com a família e com os amigos. Em consequência dessas recreações, frequentemente associadas ao consumo de bebidas alcoólicas, as fiscalizações de trânsito e as medidas para preservar a segurança dos usuários nas rodovias são reforçadas.

Entre as ações adotadas pela PRF estão o trabalho de combate à embriaguez ao volante e a conscientização dos motoristas de que a ingestão de álcool, antes de dirigir provoca riscos no trânsito. O trabalho dos policiais também inclui a fiscalização de equipamentos obrigatórios, como o cinto de segurança, capacete e dispositivo de retenção de crianças, as condições dos veículos, o excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos e o combate ao crime.

Na Operação Natal 2024, houve uma redução de 26% no número total de sinistros e também de 14% no número sinistros graves, em relação ao mesmo período do ano passado.

VEJA AS ORIENTAÇÕES DA PRF PARA UMA VIAGEM SEGURA:

- Revise previamente o veículo (nível do óleo, condição dos pneus, carga da bateria, funcionamento do sistema de iluminação e do limpador de para-brisa, bem como os demais equipamentos obrigatórios);

- Use o cinto de segurança;

- Use o capacete (caso viaje de motocicleta);

- Não dirija sob efeito de álcool ou de substância psicoativas;

- Não dirija utilizando o celular ou qualquer outro meio de distração;

- Não ultrapasse em local indevido;

- Use corretamente o Dispositivo de Retenção da Criança (DRC);

- Tome cuidado com a baixa visibilidade, bem como com a pista molhada nas épocas chuvosas;

- Mantenha distância de segurança entre os veículos.

- No caso de emergência em rodovias federais, ligue 191.