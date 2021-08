PRF flagra cachorro sofrendo maus tratos em bagageiro de caminhão em Santarém

Agentes da Polícia Rodoviária Federal resgataram um cachorro, vítima de maus-tratos no km 995 da BR-163, em Santarém, no oeste paraense. O animal viajava no compartimento de carga de um caminhão em condições totalmente insalubres, flagradas pela foi resgatado pela PRF, após abordagem ao veículo na noite de sábado (7). Com informações do site G1 Santarém.

Ao abordarem o veículo, os policiais rodoviários federais constataram que o cachorro viajava aproximadamente 1.000 km do local de partida, na fronteira com o estado do Mato Grosso, até à abordagem, comprimido entre mercadorias como baldes, pneus, combustível, peças automotivas, além de quatro motocicletas. Ao analisar as condições do local, os policiais perceberam, de imediato, a falta de ventilação e de luz.

Diante da prática de maus tratos a animais domésticos, o homem que dirigia o caminhão, responsável pelo animal e o veículo foram levados à Seccional de Polícia Civil de Santarém, para os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

O cachorro encontra-se sob a custódia da Polícia Civil do Pará, na região oeste, que trata dos encaminhamentos para assegurar a ida do animal para um órgão competente.

A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, estabelece as penalidades penais e administrativas para quem incorre na prática de crimes de maus tratos a animais, ficando o autor passível de detenção, de três meses a um ano, e multa.

No ano de 2020, a Lei 14.064 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. A partir de agora, esse crime é punido com dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3.