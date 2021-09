PRF e PF realizam a quinta apreensão de peixes ameaçados de extinção em menos de um ano, em Altamira

Mais uma apreensão de peixes ornamentais foi realizada nesta quinta-feira (9) no município de Altamira, sudoeste do Pará. Durante a madrugada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após investigação da Polícia Federal (PF), abordou um veículo na rodovia BR-230 que estava transportando cerca de 100 peixes de uma espécie oriunda do Rio Xingu e ameaçada de extinção. Dois homens foram presos em flagrante e vão responder por tráfico de peixes ornamentais. Esta é a quinta apreensão do tipo realizada em menos de um ano.

A PRF informou que o veículo foi abordado na entrada do Ramal dos Cocos, próximo à rotatória de acesso à Vitória do Xingu. Durante a abordagem, os policiais teriam percebido o nervosismo da dupla, que negou estar transportando algo ilícito. Os documentos foram solicitados e estavam em conformidade com a legislação.

Os policiais, então, realizaram uma busca no automóvel, e encontraram um pequeno volume de água e aproximadamente 100 peixes da espécie Hypancistrus zebra, conhecida popularmente como Cascudo-zebra. Questionados, os homens teriam dito que sabiam que aquilo era ilegal, pois um deles já havia sido preso em 2015 no aeroporto de Manaus (AM) transportando uma carga de 490 unidades da mesma espécie.

Os dois acusados receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Altamira, onde foram autuados em flagrante. Eles vão responder pelo crime de tráfico de peixes ornamentais, incluído no artigo 34, inciso III da Lei 9.605, de 1998, cuja pena pode chegar a até três anos de prisão.

Quinta apreensão em menos de um ano

Esta é a quinta apreensão de peixes ornamentais em Altamira realizada em menos de um ano. Todas as outras apreensões foram no aeroporto do município. A última delas foi no último dia 24 de agosto, quando um homem de 59 anos foi preso tentando embarcar para Manaus (AM) com cerca de 700 peixes da espécie Cascudo-zebra. As investigações da PF apontam que há uma grande quadrilha especializada no tráfico internacional de peixes atuando na região.