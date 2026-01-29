PRF e PC prendem foragido condenado a 37 anos de prisão em Itaituba

Um homem foragido condenado a 37 anos por estupro de vulnerável foi preso, na tarde da última quarta-feira (28), em uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil (PC-PA), foi preso no perímetro urbano de Itaituba, na região sudoeste do Pará.

Os policiais cumpriram o mandado de prisão, que havia sido expedido. O condenado de 51 anos está com uma sentença de 37 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. O crime, de extrema gravidade, foi praticado de forma contínua contra própria enteada, que na época do início dos abusos tinha apenas 5 anos de idade.

A identificação do foragido aconteceu durante uma fiscalização de rotina próximo ao Porto da Balsa. Ao consultarem os sistemas, agentes da PRF constataram que o proprietário do veículo possuía uma ordem de prisão expedida pela Vara Criminal de São Félix do Xingu.

Após o levantamento do paradeiro exato, a PRF solicitou apoio à Polícia Civil para efetuar a prisão. O homem foi localizado, informado sobre a ordem judicial e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itaituba para o início dos procedimentos de execução da pena.