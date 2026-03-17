Trio é preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Curuá

Três pessoas foram presas em flagrante suspeitas de tráfico de drogas e associação para o tráfico em Curuá, no oeste do Pará. A ação ocorreu na segunda-feira (16) após uma denúncia de um roubo. Durante as diligências, os policiais apreenderam porções de crack, maconha, skunk, cocaína, além de material utilizado para a comercialização de entorpecentes.

Conforme a Polícia Civil, a ação iniciou após informações recebidas pelos agentes a respeito de um roubo registrado em uma sorveteria no centro da cidade. Segundo os relatos, o principal suspeito seria um homem que teria utilizado uma motocicleta para a prática do crime. Diante da comunicação do fato, foi solicitado apoio da Polícia Militar para auxiliar na localização do suspeito.

Recebeu-se a informação de que o suspeito estaria em uma residência que já era alvo de investigações, pela possível comercialização de substâncias entorpecentes. Diante das circunstâncias, as equipes policiais se deslocaram até o endereço indicado com o objetivo de localizar o suspeito do roubo.

Durante as buscas, no interior da residência foram localizados e apreendidos 521 invólucros contendo substâncias semelhantes a crack e maconha, além de aproximadamente 100g de substância que aparentava ser maconha do tipo skunk, 250g de substância compatível com crack e cerca de 100g de substância semelhante à cocaína.

Também foram apreendidas duas balanças de precisão, materiais utilizados para fracionamento e embalagem de drogas, diversos objetos relacionados à comercialização ilícita de entorpecentes, além da quantia de R$ 14.831 em dinheiro fracionado, três aparelhos celulares e outros objetos.

Durante a ação, dois homens e uma mulher foram encontrados no imóvel, sendo a mulher apontada como responsável pela gerência da comercialização de entorpecentes no local. Diante dos fatos, os três suspeitos foram conduzidos à unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis e encontram-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue com as investigações a fim de localizar o suspeito apontado como autor do roubo ocorrido na sorveteria, bem como para identificar outros possíveis envolvidos na atividade de tráfico de drogas na região.