Em Ipixuna, PRF apreende 7.200 pacotes de cerveja sem nota fiscal

Em operação realizada, no Km 229 da BR-010, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 7.200 pacotes de cerveja sem documento fiscal, na madrugada desta quinta-feira (10). A mercadoria era transportada no município de Ipixuna do Pará, no nordeste do estado. Com informações do site Alerta Geral Notícias.

Os policiais informaram que o flagrante ocorreu, após a equipe da PRF parar um caminhão Scania/P30 para vistoria de praxe. Na inspeção, os policiais rodoviários federais constataram que a carga não tinha recolhido o imposto estadual, além disso, o caminhão transitava com o licenciamento anual atrasado, outra irregularidade.

Tanto o veículo quanto as centenas de pacotes de cervejas foram encaminhados à unidade da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) para as medidas cabíveis, a exemplo do registro do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), para o devido pagamento do imposto e multa, ao dono ou donos da carga.