Manifestação na Transamazônica: PRF apreende veículo usado em ato de garimpeiros no Pará

Após o encerramento da interdição feita pelos garimpeiros da rodovia no km 1.118 da BR-230, próximo ao Distrito de Campo Verde, no município de Itaituba, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a apreensão de um veículo com registro de furto no Esperito Santo que estava sendo utilizado para interromper uma das faixas da rodovia durante o protesto. O caso aconteceu na manhã deste domingo (20).

Durante a abordagem do veículo para verificação, a equipe notou diversos elementos de identificação com fortes indícios de adulteração. Após a análise, a PRF identificou que veículo tinha ocorrência de furto registrada em Venda Nova do Imigrante-ES, no ano de 2018.

A PRF identificou ainda que o número de CRLV apresentado pelo condutor, também possui ocorrência de furto registrado no Espírito Santo. O motorista alegou que comprou o carro há aproximadamente três anos no distrito de Moraes Almeida, pelo valor de R$ 70 mil reais, mas nunca procurou o Detran para fazer a regularização.

O veículo e o motorista foram encaminhados para a delegacia de polícia de Itaituba e deve responder por receptação de veículo e uso de documento falso.