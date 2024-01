PRF apreende produtos medicinais falsos em Trairão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu diversos medicamentos e produtos terapêuticos falsos na noite de terça-feira (16), durante fiscalização no KM 635 da BR-163, em Trairão, no sudoeste do Pará.

Por volta das 19h, a equipe da PRF abordou um veículo Volkswagen Saveiro e, durante o procedimento de fiscalização, localizou diversas caixas na carroceria do veículo.

Ao ser questionado, o condutor informou que estava transportando produtos medicinais para comercialização. Porém, segundo a PRF, ao verificar a mercadoria, os agentes constataram tratar-se de medicamentos alopáticos e produtos com diversas indicações terapêuticas sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que caracteriza crime de falsificação.

O registro na Anvisa é um passo essencial para a comercialização de medicamentos no Brasil. Ele assegura que os medicamentos sejam eficazes e de qualidade, protegendo a saúde dos pacientes. Além disso, após a aprovação, a Agência realiza monitoramento contínuo para garantir a segurança dos tratamentos e prevenir riscos à saúde pública.

A mercadoria e o condutor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Trairão.