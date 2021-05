PRF encontra, em fundo falso, armas, munições e mais de R$ 30 mil

Mais de mil unidades de munições foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um caminhão na BR-316, em Santa Izabel do Pará. O material foi encontrado em um fundo falso do veículo, durante fiscalização realizada na tarde do último sábado (23).

Os policiais abordaram um caminhão com dois ocupantes. Segundo a PRF, durante os procedimentos de fiscalização, o condutor estava bastante nervoso e com informações desencontradas.

No interior do baú, foi encontrado em um fundo falso 3.405 unidades de munições de armas de fogo de diversos calibres, espoletas, cartuchos vazios, potes de pólvora, além de R$ 33 mil em cheque e R$ 18 mil em dinheiro.

Ainda de acordo com a PRF, os ocupantes do caminhão disseram desconhecer o esconderijo e não saber do que se tratava.

Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Federal pelos flagrantes de crime de porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Com informações do G1.