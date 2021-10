PRF apreende mais de 26 metros cúbicos de madeira sendo transportada ilegalmente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 26 metros cúbicos de madeira sendo transportada ilegalmente em um caminhão, durante fiscalização na rodovia BR-316, na altura do município de Santa Maria do Pará, nordeste do Estado, nesta quarta-feira (27). O caminhão e a carga foram apreendidos e o condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) se comprometendo a comparecer em Juízo quando solicitado.

Segundo informações da PRF, a apreensão ocorreu durante a madrugada, por volta de 1h, quando uma equipe abordou um caminhão Volkswagen 24.250 no quilômetro 103 da rodovia. Durante os procedimentos de fiscalização, foi realizada uma análise na Guia Florestal, onde foi constatado que havia divergências sobre a espécie de madeira que estava sendo transportada.

No documento estavam declaradas as espécies Maçaranduba e Barrote. Entretanto, as espécies transportadas, de acordo com a PRF, eram a Muiracatiara (Astronium gracile) e Goiabão (Pouteria pachycarpa). Foram apreendidos 26,11 metros cúbicos de madeira. O caminhão e a carga estão apreendidos no pátio da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, à disposição do órgão ambiental competente.