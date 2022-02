PRF apreende dois quilos de cocaína em Benevides

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois quilos de cocaína e mais de R$ 4 mil em um veículo Fiat Strada, durante fiscalização no km 22 da BR-316, em Benevides (PA).

A abordagem, no sábado (19), ocorreu após o veículo realizar retorno em local proibido pela sinalização. No veículo, foram encontradas algumas irregularidades administrativas. Por esse motivo, a equipe encaminhou o veículo ao Pátio da PRF em Benevides, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Durante a fiscalização, o condutor apresentou bastante nervosismo ao ser questionado sobre a motivação da viagem dele. Com o auxílio dos cães farejadores do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF/PA, foram encontrados, na parte de baixo do painel, dois tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, além de R$ 4.220,00.

Questionados acerca da droga e da quantia em dinheiro, o condutor do veículo e o passageiro permaneceram em silêncio. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Benevides, para serem autuados, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.