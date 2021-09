PRF apreende comprimidos de anfetamina e madeira transportada ilegalmente em Santarém

A Polícia Rodoviária Federal de Santarém, no oeste do Pará, apreendeu na noite desta quinta-feira (25), por volta das 22h, 25 m³ de madeira do tipo beneficiada paredes e pisos da espécie Ipê e 17 comprimidos de anfetaminas, que eram transportados em um caminhão modelo Volvo VM, no km 995 da BR-163.

Durante a fiscalização foi solicitado que o condutor apresentasse a DANFE (documento auxiliar de nota fiscal eletrônica) e a GF (guia florestal) que provasse a origem lícita da carga. O condutor relatou que só tinha em sua posse a DANFE e que não havia a guia florestal. Entretanto, na documentação não havia sido especificado a espécie da madeira que estaria sendo transportada.

Comprimidos de anfetaminas apreendidos pela PRF (Nucom / PRF)

No decorrer da fiscalização, a equipe também notou um comportamento estranho do condutor como: fala desconexa, falta de equilíbrio e olhos vermelhos. Ao ser realizada uma inspeção no interior da cabine do caminhão, foram encontrados 17 comprimidos de anfetaminas.

A carga será encaminhada para o órgão competente para os procedimentos administrativos cabíveis bem como a anfetamina para o Instituto Carlos Chagas onde será periciada. O motorista assinou um Termo de Compromisso de Ocorrência e compromete-se a comparecer em juízo quando solicitado.