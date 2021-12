PRF apreende cerca de 30m³ de madeira ilegal, em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 30m³ de madeira sendo transportada ilegalmente, durante fiscalização na BR-422 em Marabá. A ação ocorreu na terça-feira (21), mas foi divulgada nesta sexta-feira (24). A equipe abordou um caminhão para realizar uma fiscalização no âmbito do combate aos crimes ambientais, muito comum na região. A carga era composta por toras de madeira "in natura" de massaranduba e angelim.

Após ser indagado sobre a autorização e licença de extração e transporte da madeira, o condutor informou que não possuía nenhum tipo de autorização dos órgãos competentes, especialmente ambiental, para estar transportando a matéria-prima. Além disso, não apresentou nenhum documento, como a Guia Florestal, que autorizasse tal atividade.

Segundo o motorista, a madeira seria vendida por cerca de R$ 1.400, no município de Tucuruí. O condutor foi encaminhado à Polícia Civil de Tucuruí para a realização dos procedimentos cabíveis. E o veículo e a madeira foram conduzidos para a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) do município de Tucuruí.