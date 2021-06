PRF apreende caminhonete com ocorrência de roubo e documento falso em Santarém

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve uma caminhonete com registro de furto e uso de documento falso, nesta nesta sexta-feira (18), no bairro Aparecida, em Santarém, no oeste do estado.

Segundo os policiais rodoviários federais, eles receberam uma denúncia e ao inspecionar a caminhonete no local indicado, identificaram que o veículo é fraudado, na modalidade “clone”, ou seja, os dados aparentes não condizem com os verdadeiros do veículo. Com informações do G1 Santarém.

A PRF informou que também constatou vestígios de ação de instrumento abrasivo e posterior remarcação nos elementos de identificação e nas buscas no interior do veículo, foi encontrado um documento do veículo (CRLV), também com indícios de adulteração.

Os policiais federais acabaram descobrindo que o verdadeiro veículo é uma VW Amarok, cor branca, de placa original PIN-2776, com registro de roubo no dia 24 de junho de 2020, no município de Teresina, no estado do Piauí (PI).

A PRF encontrou a caminhonete sobre a calçada de um lava-jato, e de acordo com os policiais, o proprietário do estabelecimento informou que o veículo havia sido deixado no lava-jato na noite anterior (nesta quinta-feira (17) e disse saber apenas que o prenome do proprietário do carro é Carlos. O comerciante também disse à PRF que essa é a segunda vez que Carlos deixa um veículo no lava-jato.

O dono do lava-jato foi encaminhado para prestar esclarecimento à Polícia Civil, em Santarém. A PRF também apresentou o veículo à PC para os procedimentos cabíveis.