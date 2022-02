PRF apreende arma de fogo e munições, em Pacajá, no Pará

Uma arma de fogo e 17 munições foi apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização no km 414 da BR-230, no município de Pacajá, sudoeste paraense. De acordo com a PRF, a apreensão ocorreu durante abordagem a um veículo. A arma teria sido encontrada ao lado do banco do motorista.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o armamento apreendido possuía o certificado de registro federal, e que teria sido apresentado aos policiais, mas o motorista não possuía a autorização devida para portar e transportar o armamento.

O condutor recebeu voz de prisão em flagrante, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, de acordo com a PRF. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.

A Polícia Rodoviária Federal informa que desde janeiro de 2022 até o momento, foram apreendidas dez armas de fogo e 100 munições, durante fiscalização nas estradas federais do Estado.