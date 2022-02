PRF apreende mais de 300 produtos falsificados, em Altamira

Cerca de 343 produtos falsificados e mais de 50 produtos contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em um ônibus de transporte, na tarde da última quarta-feira(02), no km 630 da BR-230, em Altamira.

Durante a abordagem, a equipe pediu para que os passageiros que descessem do ônibus para revistar o interior do veículo, com o auxílio do cão farejador da PRF.

Após as buscas, foram encontradas diversas embalagens contendo: 36 unidades de caixas de som com dispositivo bluetooth, 14 kits de maquiagem e peças de vestuário para o comércio (02 volumes com cuecas e 02 volumes com roupas de dormir).

As mercadorias não possuíam nota fiscal. Além disso, as caixas de som eram importadas e não possuíam selo de certificação da ANATEL, assim como os kits de maquiagem não possuíam certificação da ANVISA.

Também foram encontradas, diversas embalagens contendo bolsas e calçados falsificados, de marcas famosas. Questionado, o condutor do veículo relatou que a mercadoria não pertencia a ele e disse não saber a origem dos produtos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 02 pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira (PA), incluindo o condutor do veículo, pelo crime de contrabando e crime contra as marcas. A mercadoria foi apreendida.