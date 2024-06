PRF apreende 89 m³ de madeira ilegal em Dom Eliseu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 89 metros cúbicos de madeira transportada ilegalmente, na manhã de segunda-feira (17), durante uma fiscalização no quilômetro 18 da BR-010, no município de Dom Eliseu, nordeste do Pará.

Por volta das 10h55, a equipe da PRF realizava fiscalização de veículos de carga quando abordou uma carreta Volvo FH 540 que transportava madeira em estaca.

Segundo a PRF, durante a inspeção da carga, os agentes verificaram que o condutor não possuía documentos que comprovassem a legalidade do transporte e que a quantidade de madeira declarada na nota fiscal era inferior à que estava sendo transportada.

Com isso, a carga foi encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Dom Eliseu (SEMMA) para a realização dos procedimentos cabíveis. O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado, em tese, por crime ambiental.