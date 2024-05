Operação contra crimes ambientais apreende 15 veículos e 331 m³ de madeira em Dom Eliseu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a operação "Arco-Verde II" para combater crimes ambientais na BR-010, em Dom Eliseu, sudeste do Pará. A ação, realizada entre os dias 15 a 21 de maio, apreendeu 15 veículos e 331 metros cúbicos de madeira. Toda a carga confiscada possuía volume superior a que estava declarada na Guia Florestal (GF).

Além dos crimes ambientais, a operação também resultou na detenção de uma pessoa por alcoolemia e outra com mandado de prisão em aberto, e outras infrações de trânsito. As ocorrências foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil e a Secretaria de Meio Ambiente do município para a realização dos procedimentos legais.

Operação Arco-Verde

Devido a enorme floresta que o Brasil possui, o crime ambiental relacionado ao transporte ilegal de madeira nativa vem se expandindo bastante, segundo a PRF. E é baseado em uma complexa e articulada organização criminosa, que aperfeiçoa seus métodos a cada momento, ainda de acordo com as autoridades.

O crime não se origina nas rodovias federais, mas na invasão e grilagem de terras públicas, em conflitos armados com povos indígenas e comunidades tradicionais, na derrubada indiscriminada da floresta, na sonegação fiscal e nas relações trabalhistas coloniais. No âmbito do transporte rodoviário, a polícia observou que a rede criminosa organiza-se em diferentes níveis de especialização. Dentre elas, pessoas responsáveis por “esquentar” cargas ilícitas com guias florestais verdadeiras, falsários, empresas fantasmas para emissão de notas fiscais, entre outras condutas ilegais.

Com isso, as autoridades perceberam a necessidade da fiscalização aprofundar e contemplar a integração das instituições. O objetivo principal da Arco Verde é intensificar a fiscalização e o policiamento nas rodovias federais de modo contínuo, enfrentando essa espécie criminal, principalmente o escoamento de produtos florestais pelas rodovias federais, ininterruptamente, além de fomentar e promover a capacitação do efetivo regional nas fiscalizações ambientais.