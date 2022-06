PRF apreende 6 m³ de madeira sem documentação na PA - 370 em Santarém

Um caminhão que transportava 6 m³ de madeira sem documentação foi abordado e teve a carga apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na PA-370 em Santarém, nesta sexta-feira (3).

De acordo com informações da PRF, o condutor do veículo informou durante a abordagem que a madeira não tinha documentação.

Diante do fato, o condutor do veículo e os passageiros, os quais não apresentaram nenhum documento de identificação, receberam voz de prisão e foram encaminhado à 16ª Seccional de Polícia do município.

A madeira apreendida será recolhida pelo órgão competente.