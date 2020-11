PRF apreende 52 quilos de pasta base de cocaína avaliados em R$ 6,5 milhões, em Belterra

Cerca de 52 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em R$ 6,5 milhões, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Belterra, oeste paraense, na tarde deste domingo (08). Segundo a polícia, a droga estava escondida no fundo falso de um veículo que saiu do Estado do Acre com destino a Santarém. Dois homens foram presos.

O flagrante ocorreu por volta das 17h, quando uma equipe da PRF estava realizando patrulhamento tático no KM 945 da BR-163, em Belterra, quando abordou um carro, modelo Renault Duster, cor prata. Durante a abordagem, o motorista teria apresentado nervosismo e respostas inconsistentes, levantando suspeita por parte dos policiais.

Durante a fiscalização, foi questionado ao condutor sobre os equipamentos de segurança do veículo, e no momento que os agentes abriram o porta malas, sentiram um forte cheiro de drogas. Diante disso, foi realizada a busca veicular, sendo encontrados 50 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando cerca de 52 kg. Toda a carga foi avaliada em cerca de R$ 6,5 milhões.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor teria confirmado que iria receber R$ 30 mil para transportar a droga do Estado do Acre até Santarém, no oeste do Pará. Ele também afirmou que uma pessoa conduzindo um Gol vermelho o encontraria na rotatória da cidade de Belterra. Imediatamente, os policiais se deslocaram para o local indicado e localizaram o segundo atravessador.

Este segundo criminoso confirmou que estaria aguardando a droga e recebia orientações e coordenadas de criminosos do Estado do Acre. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e ambos foram apresentados na delegacia. Foram apreendidos, também, os dois veículos utilizados na ação criminosa.