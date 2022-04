PRF apreende 385 caixas de cerveja sem qualquer documento fiscal, em Santarém

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 385 caixas de cerveja sem nota fiscal, em Santarém, município do sudoeste do estado. O veículo, um caminhão assim como as cervejas foram apreendidos durante fiscalização no km 995, da BR-163, no município de Santarém, região oeste do Pará. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (11).

Segundo a PRF, a equipe abordou o citado caminhão em fiscalização de rotina na estrada. O condutor, porém, não apresentou qualquer documentação fiscal que autorizasse o transporte das mercadorias.

VEJA MAIS

Constata a ilegalidade no transporte da carga, os patrulheiros rodoviários federais detiveram o veículo e a carga e os encaminharam ao órgão competente, no caso, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), para a realização dos procedimentos cabíveis.

O motorista, informou a PRF, foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Santarém (PA), onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

A BR-163 é uma rodovia federal e em seu trecho principal liga as cidades de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará. A via tem ainda um trecho complementar entre os municípios de Oriximiná e Óbidos, ambos também no oeste paraense.