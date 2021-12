PRF apreende 250 kg de cocaína escondidos em caminhão em Altamira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta-feira (09), durante fiscalização no município de Altamira, sudoeste paraense, cerca de 250 kg de Cloridrato de cocaína, a forma mais pura encontrada da droga. Segundo a PRF, a abordagem foi feita no km-600 da rodovia BR-230, a Transamazônica, e um homem de 34 anos, natural do estado de Rondônia, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A apreensão foi realizada quando uma equipe da PRF abordou um veículo modelo Ford G350 , branco. Em conversa com o motorista, a equipe percebeu sinais de nervosismo no condutor do veículo. Dessa forma, utilizando técnicas e procedimentos de combate ao narcotráfico, foi realizado a verificação de possíveis fundos falsos do caminhão, sendo assim localizado um compartimento secreto carregado de substância com características de cocaína, em tabletes.

Ao ser questionado, o condutor do veículo afirmou que realizou o carregamento no município de Medicilândia e estaria realizando o transporte para Novo Progresso, também no sudoeste do Estado. Após a realização dos procedimentos de consulta nos sistemas da PRF, a equipe verificou que o homem já possuía passagem pela polícia, pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram encaminhados até uma Unidade Operacional de Policiamento (UOP) da PRF, para a realização dos procedimentos iniciais de pesagem da carga, sendo totalizado o valor de duzentos e cinquenta quilos, representando um prejuízo estimado de mais de R$ 45 milhões para o crime organizado. O homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. A carga foi apreendida e encaminhada à Polícia Federal (PF) para a realização dos procedimentos cabíveis. Caso seja comprovado o crime, a pena pode chegar a quinze anos de reclusão, além do pagamento de multa.

Só no ano de 2021, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já apreendeu mais de uma tonelada e meia de cocaína, durante fiscalização nas rodovias e estradas federais do Pará.