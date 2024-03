PRF apreende 22 m³ de madeira ilegal na BR-155

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 22 m³ de madeira sendo transportada ilegalmente no quilômetro 20 da BR-155, no município de Redenção, no sul do Pará, na quinta-feira (21).

Por volta das 15h, a equipe da PRF realizava fiscalização de veículos de carga, quando abordou um caminhão, que transportava madeira de diversas espécies.

Durante os procedimentos de fiscalização, foi constatado o transporte da espécie Bertholletia excelsa (Castanheira), sua extração é proibida por lei por estar na lista de espécies ameaçadas de extinção.

Diante dos fatos, a carga foi encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Redenção (Semma) e o condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado, em tese, por crime ambiental.