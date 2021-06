PRF apreende 129 comprimidos de anfetamina em Santa Maria do Pará

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o flagrante ocorreu durante fiscalização no Km 102 da BR-316, na altura do município de Santa Maria do Pará. Os policiais rodoviários federais informaram que durante a inspeção dos itens de segurança de um carro Volvo NL, o condutor apresentou nervosismo excessivo e questionado sobre ter algum produto ilegal, o homem acabou por confessar que tinha nove cartelas de Nobésio extra forte (anfetamina), totalizando 129 comprimidos.

A anfetamina, apesar de ter o uso principal no combate à obesidade, onde tem a comercialização regulamentada ou proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a depender da substância presente no seu princípio ativo, é comumente utilizada pelos condutores de veículos que transportam cargas com prazo curto para entrega pelo seu efeito colateral, que é a supressão de sono.

Em geral, os fretistas por terem de sustentar longos períodos sem dormir nas estradas, alguns, dirigem até mais de 24 horas ininterruptas, lançam mão da substância que estimula o sistema nervoso central, aumenta o estado de alerta e reduz a fadiga, induzindo a um estado de bem-estar ou de euforia.

Diante dos fatos, o condutor foi autuado, em tese, por porte ilegal e consumo de drogas de acordo com o artigo 28 da Lei 11.343, do ano de 2006. O homem assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), onde assumiu o compromisso de e comparecer em juízo quando solicitado.