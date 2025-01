PRF apreende 110 m³ de madeira ilegal durante fiscalização na BR-230, em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na segunda-feira (13/1), duas cargas ilegais de madeira, totalizando 110 metros cúbicos, durante fiscalizações realizadas em diferentes pontos da BR-230, no município de Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com a PRF, a primeira apreensão ocorreu por volta das 9h40, no quilômetro 120 da rodovia. Uma equipe da PRF abordou uma carreta e, ao realizar a inspeção, constatou que a carga transportada era composta por madeira da espécie Acapu, cuja extração é proibida por lei. Após medição, verificou-se que o volume da carga era de 55 metros cúbicos.

VEJA MAIS

Mais tarde, por volta das 16h20, uma segunda carreta foi parada no quilômetro 102. Durante a inspeção, os policiais identificaram que a carga era composta por madeira serrada e em toras, mas apresentava divergências entre o volume transportado e o informado, segundo a polícia. A medição revelou um total de 55 metros cúbicos de madeira.

As cargas foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá (SEAGRI) para a adoção das medidas legais cabíveis. Os motoristas envolvidos assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e se comprometeram a comparecer em juízo, respondendo, em tese, por crime ambiental.