PRF apreende 11 kg de agrotóxicos ilegais em Marabá/PA

Na tarde desta terça-feira (02), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização apreendeu 11 kg de agrotóxicos ilegais, no quilômetro 126 da BR-230, no município de Marabá, no sudeste paraense.

De acordo com as informações divulgadas pela PRF, a equipe responsável pela fiscalização abordou uma caminhonete Ford e durante os procedimentos fiscalizatório foi encontrada uma caixa na carroceria do veículo.

Após examinar o conteúdo da caixa, os agentes federais encontraram 44 pacotes de herbicidas, cada um pesando 250 g. O que mais chamou atenção dos policiais foi o fato de que os produtos estavam rotulados em espanhol e não possuíam registros nos órgãos competentes, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o IBAMA e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além disso, o condutor do veículo não apresentou o receituário agronômico nem a nota fiscal da carga.

A PRF informou que o condutor do veículo foi preso e encaminhado juntamente com a carga apreendida para a Delegacia de PF de Marabá/PA, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.

Lucas Quirino (estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)