PRF apreende 100 kg de maconha em ônibus de turismo, em Santa Maria do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de sábado (11), em Santa Maria do Pará, no nordeste do Estado, 100 Kg de maconha que estavam sendo transportados dentro do compartimento de bagagens de um ônibus de turismo. O condutor do veículo e a mulher responsável pela encomenda foram encaminhados à delegacia do município, em tese, por tráfico de drogas.

Por volta das 15h50, durante ações de combate ao crime e fiscalização de veículos de transporte de passageiros, uma equipe da PRF abordou o ônibus de turismo que saiu do estado de Santa Catarina com destino a Belém.



Ao inspecionar o compartimento de bagagens, a equipe localizou três caixas de papelão. Ao abrirem a embalagens, os policiais identificaram que o conteúdo era uma substância análoga à maconha. Foram encontrados dentro do veículo 149 tabletes, totalizando 100 kg. A polícia estima que o prejuízo causado ao crime organizado tenha sido superior a R$ 216 mil.



O motorista do ônibus relatou que a encomenda foi embarcada no estado de Santa Catarina e que o destino final seria a capital paraense. Ele declarou ainda que a responsável pela entrega da carga seria a mulher que estava na função de guia de turismo do ônibus.



Por conta disso, o casal foi encaminhado à Polícia Civil de Santa Maria do Pará para a realização das medidas cabíveis.