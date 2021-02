Preso monitorado por tornozeleira eletrônica é morto com seis tiros no rosto, em Ananindeua

O crime aconteceu na Passagem Natal com a Pedreirinha, por volta das 17h30, no bairro da Guanabara, neste domingo (31). A vítima foi identificada pela guarnição do Trigésima Batalhão da Polícia Militar, como Renato Araújo Castilho, 40 anos, morador do bairro e recém saído do sistema penal.

Segundo o 30BPM, Renato Castilho, estava regular com o cumprimento da liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica. Ele não rompeu o dispositivo e o usava conforme determinam os procedimentos para esse tipo de liberdade vigiada.

De acordo, ainda, com a PM, a vítima respondia por roubo e formação de quadrilha. E o homicídio ocorreu quando Renato saia de um jogo de futebol com outros moradores da região na passagem Natal com a Pedreirinha. A área tem vários terrenos vazios e moradores costumam improvisar jogos de futebol, principalmente, nos finais de semana.

"Encontrarmos ele sozinho, deitado com o peito pra cima. Todos os seis tiros foram dados no rosto. Achamos projéteis ponto 40", informou a equipe de perícia do centro de perícias científicas Renato Chaves.