​Preso em São Paulo suspeito de tentativa de feminicídio no Pará

Um homem investigado por um crime de tentativa de feminicídio no Pará foi preso, preventivamente, na terça-feira (9), em São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado em novembro do ano passado na capital paraense. As investigações da Delegacia de Feminicídio (Defem), vinculada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), apontam que, após uma discussão, o ex-companheiro pegou um vidro de álcool, foi em direção a vítima e após jogar o líquido inflamável, ateou fogo na mulher.

Durante o trabalho investigativo, foi descoberto que o criminoso fugiu para o estado de São Paulo, onde foi encontrado e capturado. “O cumprimento do mandado de prisão é resultado do intenso trabalho integrado entre a PCPA e PCSP. O custodiado encontra-se preso no estado de São Paulo e à disposição da Justiça”, contou a delegada Carina Luz, que coordenou a ação.

Equipes do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e policiais civis da Delegacia da Defesa da Mulher de São Paulo (7ª DDM) deram apoio aos trabalhos.

Serviço

A Polícia Civil ressalta que qualquer ato de violência doméstica e de gênero contra a mulher pode ser denunciado em qualquer unidade policial ou diretamente nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam). As denúncias também podem ser feitas pelos canais 190 em casos de urgência e emergência, 181 por meio do Disque Denúncia, e no aplicativo WhatsApp através da Iara, no número 98115-9181.

A PC disponibiliza tam​bém em seu site a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Virtual (D​eam Virtual), canal virtual criado para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica, familiar ou em relações íntimas de afeto que já começa a atender demandas no Estado do Pará, 24h por dia. A ferramenta permite à vítima registrar ocorrências, solicitar medidas protetivas de urgência, e acessar serviços como perícias e suporte sem precisar sair de casa.