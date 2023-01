Prefeitura vai investigar ação de guardas municipais contra rappers na praça Santuário

Thiago Gomes e Marcos Foroh, dois artistas do Rap paraense, relataram, nas redes sociais, que foram vítimas de uma abordagem truculenta da Guarda Municipal de Belém (GMB), na tarde de quinta-feira (19). Eles contam que estavam na praça Santuário quando agentes se aproximaram dizendo averiguar uma denúncia de consumo de drogas. Os artistas negam e o prefeito Edmilson Rodrigues garantiu que iria investigar a conduta dos servidores.

"Durante a abordagem, procedimento normal, perguntaram se tínhamos passagem pela polícia e, automaticamente, nós respondemos que éramos artistas. Nada foi encontrado com a gente, nenhuma arma, nenhuma droga. Durante a abordagem, um guarda disse que ia me levar preso e eu me desesperei, porque eu não tinha feito nada de errado eu tava rimando com o Markinhos", disse Thiago, no relato que postou nas redes.

Ainda no relato, Thiago disse que "Eu fui algemado em praça pública, fui tratado que nem lixo, colocaram o joelho no meu pescoço e também forçaram meu braço com a algema. Um guarda sacou a arma pra mim e eu não tento reagir. Na base da força, eu fui preso e levado para delegacia e acompanhei todo o procedimento de papelada algemado. Eu só peço que Deus proteja minha família e meus amigos para que o pior não aconteça! Eu sou artista, eu não sou bandido! Não merecia passar por isso!", concluiu o rapper.

Na primeira nota publicada, a GMB comunicou que "...durante ronda nas proximidades da praça Santuário, foi acionada por um cidadão que relatou a existência de um grupo de pessoas consumindo drogas no interior do logradouro público. Os agentes foram até o espaço verificar a situação e agiram estritamente no cumprimento de suas atribuições. Os guardas municipais solicitaram aos envolvidos abordagens e revista pessoal, tendo um dos integrantes do grupo se alterado e proferido palavras de desacato aos guardas".

"Diante dos fatos a Guarda precisou agir com uso diferenciado da força para conter o cidadão, que foi encaminhado à Seccional de São Brás para os procedimentos cabíveis. Denúncias de eventuais excessos serão investigadas pela corregedoria da GMB", disse a nota da Guarda Municipal de Belém.

No final da tarde, o prefeito Edmilson Rodrigues determinou ao comando da Guarda Municipal de Belém (GMB) "...Uma investigação rigorosa sobre o episódio da detenção e condução de um cidadão, em abordagem de guardas municipais na Praça Santuário de Nazaré, na tarde de quinta-feira, 19", disse o comunicado.

"A orientação do prefeito é para que seja instaurado processo administrativo para se checar os fatos e apurar responsabilidades diante de possíveis excessos. A Prefeitura de Belém reitera que prima pela responsabilidade, justiça e respeito aos direitos humanos, em todas as áreas da administração, o que inclui o reforço ao papel cidadão da Guarda Municipal", concluiu o comunicado da prefeitura.