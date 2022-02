​Prefeitura de Belém retoma implantação e substituição de placas com nomes de ruas

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), retomou os trabalhos de implantação e substituição das placas com os nomes das avenidas, ruas, travessas e passagens da capital paraense. Serão pelo menos 15 mil placas fixadas em paredes nas esquinas e confluências e outras cinco mil placas com postes.

“Esse trabalho é muito importante para o mapeamento da cidade, porque facilita a localização dos endereços. A empresa que ganhou a licitação vai substituir todas as placas danificadas e implantar novas placas, nas ruas onde elas não existirem mais, com o cuidado de atualizar os códigos de endereçamento postal, o CEP do lugar nas placas”, explica o chefe da Assessoria Técnica da Seurb, Francisco Damião.

Segundo o chefe da Assessoria Técnica da Seurb, Damião Neto, esse trabalho será contínuo, especialmente no entorno das novas obras de urbanização da Prefeitura de Belém, porém, a população pode e deve ajudar.

“O cidadão que verificar problemas com a placa de identificação, de qualquer logradouro, pode entrar em contato com a Seurb para providenciarmos a substituição. Nós contamos com a população como nossa parceira na preservação da urbanização de Belém”, concluiu.

Serviço



As denúncias e solicitações de serviços podem ser registradas pelo número (91) 3039-3707 ou pelo whatsapp (91) 98418-3491, no horário das 8h às 13h. O morador de Belém pode fazer a denúncia por escrito, na própria sede do órgão, localizada na Avenida Governador José Malcher, Nº 1622, bairro de Nazaré. Para isso, é necessário ter o endereço correto do local para fiscalização.