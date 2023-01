Prefeito de Santarém denuncia falas xenofóbicas de passageira em voo com destino a Brasília

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar (União Brasil), denunciou nas redes sociais na manhã segunda-feira (16), o caso de xenofobia contra a região Norte, que presenciou durante um voo comercial no Aeroporto Internacional de Santarém, no oeste do Pará. Nélio caracterizou o caso como “triste” e “lamentável”.

De acordo com o prefeito, tudo começou quando uma mulher, identificada como Poliana Silva, teria sido barrada no exame de raio-x pelos seguranças do local ao, supostamente, tentar levar uma mala como bagagem de mão.

VEJA MAIS

Nélio afirma que, já dentro do avião da LATAM Airlines, que tinha como destino Brasília, a passageira estaria ao celular dizendo em voz alta que a população do Norte é “burra” e que só teria “um neurônio”.

O prefeito alegou que ele e os demais passageiros se sentiram ofendidos com as falas preconceituosas da mulher.

“Olá, pessoal. Acabo de desembarcar aqui no Aeroporto de Brasília. Quero relatar para vocês uma cena triste e lamentável, que eu e mais outros passageiros presenciamos em um voo da Latam, desta segunda-feira, 16 de janeiro, de Santarém para Brasília.

Uma passageira que foi barrada no raio-x pelos seguranças do Aeroporto de Santarém, onde foi obrigada a despachar uma bagagem que queria levar como bagagem de mão. (...) simplesmente dentro do avião, ao telefone, falando em voz alta, falas totalmente preconceituosas e discriminatórias contra os nortistas, dizendo que o pessoal de Santarém, do Norte, é tudo burro e que foi por isso que aconteceu isso com ela. Que só temos um neurônio, e que, mesmo assim, só usamos a metade de um neurônio.

São palavras, realmente, discriminatórias e preconceituosas. Não só me ofendeu, como ofendeu muitas pessoas do Norte e de Santarém, que estavam dentro do avião. Imediatamente, procurei um comissário e consegui a identificação da passageira que é: Poliana Silva. Vou fazer um boletim de ocorrência contra ela e vou processá-la para que aprenda a respeitar as pessoas do Norte. Sou de Santarém, do Pará, sou nortista com muito orgulho. Sou Amazônia com muito orgulho. Não vamos aceitar nenhuma palavra ofensiva contra nós e nenhuma atitude preconceituosa e discriminatória”, relatou o prefeito.

A redação integrada de O Liberal solicitou detalhes sobre o caso para as polícias Civil do Pará (PCPA) e de Brasília (PCDF), além de um posicionamento da LATAM Airlines.

VEJA MAIS

O que é xenofobia?

A xenofobia é o conceito que define as manifestações de aversão, hostilidade ou ódio contra pessoas que são estrangeiras ou são vistas como forasteiras.

Quem comete o crime de xenofobia é passível a reclusão de um a três anos e multa.