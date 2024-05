Prefeito de Curuçá sofre acidente de carro em Terra Alta nesta terça (28)

O prefeito de Curuçá, Tarrafa, sofreu um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (28), em Terra Alta, nordeste paraense. O político tinha acabado de sair de uma reunião em Castanhal, quando o carro em que ele estava colidiu com outro veículo. Tarrafa foi imobilizado no local do acidente até a chegada de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Apesar do susto, apenas danos materiais foram registrados.​

