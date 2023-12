Prefeito de Capitão Poço tem casa assaltada e luta com invasor; suspeito foi preso

O Prefeito João Tonheiro, de Capitão Poço, no nordeste do Pará, teve a casa invadida por um homem na madrugada de sexta-feira (29) e entrou em luta corporal com o suspeito. Segundo a Polícia Militar, tudo teria ocorrido por volta de 4h30, quando o invasor foi flagrado pelo prefeito revirando a residência. O suspeito fugiu do local, mas foi preso horas depois.

Conforme a PM, João Tonheiro chegava na residência após um evento e viu o suspeito no local. Apesar da luta corporal com o invasor, o homem conseguiu sair da casa levando alguns pertences do prefeito. A autoridade registrou um boletim de ocorrência apontando crime de roubo junto à Polícia Civil.

Após os procedimentos, teve início às buscas pelo autor do crime. Durante a noite, ainda na sexta-feira, os PMs localizaram e prenderam o invasor dentro de uma van, quando ele tentava fugir, em Ulianópolis.

Outros dois homens, que não tiveram a identidade revelada, teriam sido apontados como suspeitos de favorecer a tentativa de fuga. Até a noite de sábado, os suspeitos ainda não tinham sido presos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi preso e autuado em flagrante pelo crime de roubo e está a disposição da Justiça. Buscas estão sendo realizadas para localizar e prender outros suspeitos. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia 181.