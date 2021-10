Prédio da Defensoria Pública tem princípio de incêndio nesta terça-feira

O prédio da Defensoria Pública do Pará, na rua Manoel Barata, no bairro da Campina, teve um princípio de incêndio na noite desta terça-feira (5), por volta das 20h. De acordo com o subtenente do Corpo de Bombeiros, Marcos Evangelista, um aparelho de ar-condicionado no primeiro andar do prédio de seis andares superaqueceu e pegou fogo, provocando grande uma cortina de fuligem e fumaça no interior do edifício.

"Muita fuligem mas não houve necessidade de atuarmos com a viatura. O prejuízo foi do ar-condicionado, que não explode, mas pega fogo quando superaquece. A gente combateu o fogo com os extintores de incêndio do próprio prédio da Defensoria. O ar-condicionado é muito antigo, alguém esqueceu ele ligado. Fomos acionados pelo Centro Integrado de Operações (Ciop)", explicou o oficial militar

Ele informou que estava com um efetivo de mais seis homens. Os sargentos Jailson e G. Castro; cabos Madson, Marlom e Braiam e o nosso motorista. A atuação da equipe foi trabalhosa, os militares ficaram bastante sujos de fuligem e fumaça, por todo o uniforme e até no rosto.