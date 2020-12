Populares espancam suspeito de matar agricultor a pauladas

Francisco da Silva Oliveira, mais conhecido como “Cowboy”, é tido como um dos envolvidos no assassinato do trabalhador rural Reginaldo Pio, de 47 anos, na noite da última segunda-feira (30), no distrito de Nova Esperança, zona rural de Santa Maria das Barreiras, no sudeste do Pará. Na manhã desta quinta-feira (3), revoltados com a morte violenta do agricultor, populares agarraram Francisco Oliveira, bateram nele e o entregaram para uma guarnição da polícia.

O agricultor Reginaldo foi morto com pauladas e pedradas na cabeça e esse ataque indignou moradores da região. Cowboy não imaginava ser pego por populares em Novo Horizonte, localidade vizinha de Nova Esperança, e cerca de 45 km da cidade de Santa Maria das Barreiras.

Segundo relatos da comunidade, Francisco Oliveira e um colega, ainda não identificado, mataram de forma cruel o agricultor, que era bastante conhecido na região de Nova Esperança e Novo Horizonte.

Os relatos apontam que Reginal Pio voltava de moto para a casa dele, após ter bebido em um bar, quando foi abordado próximo já da residência dele, por dois homens em outra motocicleta.

Um motorista que passava na ocasião do ataque ao agricultor, diz que um dos agressores era Cowboy, que também estava no mesmo bar que a vítima. Esse motorista inclusive foi responsável por encerrar a agressão, já que ao se aproximar com o carro, fez com que os assassinos corressem, deixando até a moto em que estavam para trás.