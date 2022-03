Populares encontram corpo em decomposição em terreno baldio de Novo Progresso

​Na tarde desta quinta-feira (24), o corpo de um homem não identificado foi encontrado em estado de decomposição, em um terreno baldio no bairro Jardim Santarém, no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. As informações são do Debate Carajás.

De acordo com a polícia, populares encontraram o corpo e acionaram as autoridades, que constataram a veracidade e chamaram a funerária para recolher o cadáver já em decomposição.

Foi constatado que no corpo havia ferimentos de arma de fogo, além de ter uma balança de precisão sobre ele. A polícia segue investigando o caso e aguarda familiares para reconhecimento.