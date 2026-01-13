População revoltada invade e põe fogo em casa após morte de adolescente em Marabá

A casa do vizinho onde morreu o adolescente Pedro Henrique de Souza da Silva, de 14 anos, foi invadida e incendiada pela população na manhã desta terça-feira (13), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Marabá. O menino morreu no último domingo (13) após ser eletrocutado por um fio colocado pelo vizinho. A residência onde o vizinho foi invadida e completamente destruída. Um homem foi preso suspeito de furto.

Devido à destruição e o incêndio, o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estiveram na área. De acordo com o portal o Correio de Carajás, Geneson Benício da Silva, pai da vítima, voltava do enterro do filho nesta manhã quando viu a casa do vizinho em chamas. “Eu liguei para a polícia, mas a população chegou e entrou na casa do homem. Pedi muito para o pessoal não fazer isso, porque ia me complicar também”, contou.

O Corpo de Bombeiros conseguiu conter as chamas, mas o fogo consumiu a maior parte do imóvel. A residência incendiada estava vazia desde que o proprietário, ainda não identificado, fugiu após a morte de Pedro Henrique. O homem teria arrancado a placa da motocicleta para evitar ser localizado. A Polícia está a procura do vizinho que colocou a armadilha elétrica de maneira ilegal, sem nenhum aviso, próximo do chão.

“Eu quero justiça pelo meu filho. Sei que isso não vai trazer meu filho de volta, mas quero que o responsável pague pelo que fez”, exclamou o pai, emocionado.

Durante a depredação, um homem, não identificado, foi detido pela polícia ao ser flagrado tentando furtar a residência.