População ajuda a controlar fogo em mercado de Castanhal, nordeste do Pará; vídeo

Um incêndio atingiu um mercado, localizado no bairro Fonte Boa, em Castanhal, nordeste do Pará, na noite de terça-feira (10). O fogo foi controlado pela própria população do entorno do estabelecimento, que utilizou baldes com água. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CBM) foi acionado e combateu outros possíveis focos do incêndio.

Assista:

VEJA MAIS

Informações sobre a causa do acidente estão sendo apuradas pela Redação Integrada de O Liberal. O incêndio não deixou vítimas, apenas danos materiais.

Em nota, o mercantil Toda Hora agradeceu o apoio dos moradores. "Agradecedemos a toda a população do bairro pelo apoio, que deu um exemplo de solidariedade e ajudou no controle do fogo. E, também, a todas as mensagens de apoio", diz o comunicado, que informa que o mercado não abre nesta quarta (11).