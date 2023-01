Manifestantes causam incêndio e bloqueiam Marginal Tietê em São Paulo; vídeo

No início da manhã desta segunda-feira (09), um protesto bloqueou as pistas da Marginal Tietê em São Paulo. Os manifestantes interditaram a marginal colocando fogo em objetos, mas não permaneceram no local. As informações são do portal Metrópoles.

O bloqueio começou por voltas da 5h40 quando os manifestantes começaram a atear fogo em pneus e bloquearam as duas pistas no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte dos Remédios, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja:

A ação também gerou impacto no trânsito da Rodovia Castello Branco, que chegou a registrar mais de três quilômetros de congestionamento por volta das 7h.

Quando a PM chegou para desobstruir a via, os manifestantes já não estavam mais no local. Segundo a CET, a partir das 8h já não registros de nenhuma manifestação em andamento.

A Polícia Rodoviária Federal também registrou um ato de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a corporação, cerca de 15 manifestantes também atearam fogo em pneus e interditaram parcialmente a via. A pista foi liberada por volta das 5h50.

Na noite deste domingo (8), um trecho da Rodovia Anhanguera, em Limeira, no interior do estado, também foi bloqueado por manifestantes. A via foi liberada após os atos ocorridos em Brasília, onde apoiadores radicais de Jair Bolsonaro invadiram e depredaram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).