Caçamba cai em rio após ponte ceder em Itaituba
Motorista se salvou sem ferimentos graves após estrutura de madeira não suportar peso de caminhão carregado com areia
Um caminhão caçamba carregado com aproximadamente 10 metros de areia caiu em um rio na zona rural de Itaituba, no sudoeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (16). O acidente ocorreu no meio da ponte do Itapacurá durante a travessia do veículo. O motorista conseguiu sair do caminhão sem ferimentos graves.
O veículo seguia do município de Itaituba para a comunidade de São Luiz do Tapajós, pela estrada da Transpimental. A via dá acesso a várias comunidades. O motorista avaliou que conseguiria atravessar a ponte de Itapacurá, uma das maiores pontes de madeira do município, porém, ao alcançar o meio da estrutura, a ponte não suportou o peso e cedeu para o lado esquerdo. A caçamba acabou caindo no rio.
Ao portal Plantão 24 Horas, a empresa responsável pelo caminhão informou que o motorista conseguiu sair do veículo sem ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional para atendimento médico. A empresa informou também que estava prestando todo o suporte ao funcionário, que ficou bastante abalado com a situação.
A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba informou que equipes foram acionadas para realizar a manutenção da ponte do Itapacurá e restabelecer a trafegabilidade para os moradores da região. A secretaria afirmou ainda que estrutura foi construída para suportar apenas veículos de pequeno porte, e o tráfego frequente de caminhões pesados, carretas carregadas com grãos, combustíveis e até bitrens comprometeu a estrutura da ponte.
