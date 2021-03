Polícia encerra festa clandestina e 20 jovens vão parar na delegacia

Jovens, de idades diversas, foram pegos na madrugada deste domingo (14), em uma festa clandestina, cuja animação acabou por força da atuação da Polícia Civil, em Tucuruí, município do sudeste estadual.

Os agentes fiscalizavam a medida restritiva do toque de recolher, entre 21h e 5h da manhã; em vigor desde o dia 3 deste mês de março, por força de decreto governamental, para conter o avanço da Covid-19. O Pará é o terceiro estado brasileiro que mais teve aumento de mortes pelo novo coronavírus em 2021, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. E o novo decreto proíbe as aglomerações de pessoas, bem como reuniões e manifestações com audiência superior a 10 pessoas.

A ação policial que pôs fim na festa clandestina em Tucuruí, contou com equipes da Secretaria Municipal de Apoio à Segurança Pública, Vigilância Sanitária em Saúde e Polícia Militar. Em 6 deste mês, os agentes interromperam uma festa clandestina que reunia mais de 50 pessoas.

A balada deste domingo foi denunciada pelo barulho que chegou aos vizinhos do entorno, e os motivou a avisar à polícia, sobre a festa em uma propriedade particular na ilha da Orla Nova Matinha. O local com música e bebidas alcoólicas reunia dezenas de pessoas, 20 foram levadas à Delegacia de Polícia Civil.

Pelo decreto governamental, em caso de desobediência haverá, de forma progressiva, sanções com advertência; multa diária de até R$ 50 mil para pessoas jurídicas, a ser duplicada a cada reincidência, e R$ 150 para pessoas físicas, podendo ser duplicada a cada reincidência, além de embargo e/ou interdição do estabelecimento.