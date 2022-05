Policiamento Ambiental apreende madeira ilegal em embarcação irregular em Santarém

Um carregamento com aproximadamente 10m³ de madeira, do tipo ipê, foi apreendido na noite desta terça-feira (3), no porto de Santarém, oeste do estado. A madeira beneficiada não possuía nenhum tipo de documentação e estava sendo transportada em uma embarcação em situação irregular junto à Marinha do Brasil.

Segundo a 1ª Companhia de Policiamento Ambiental (1º CIPAmb), uma equipe foi averiguar a situação após denúncia anônima, recebida via Niop. No local a polícia constatou que o Barco São Francisco, oriundo do estado do Amazonas, estava fazendo o transporte da madeira beneficiada, a carga seria de comunidades ribeirinha localizadas próximas ao município de Parintins, interior do estado.

O proprietário da embarcação informou a polícia que eles foram contratados para realizar o transporte até o município de Santarém, no Pará.

A Capitania dos Portos de Santarém foi acionada e constatou que a embarcação apresentava diversos problemas quanto a sua documentação, o que resultou em sua apreensão, não podendo realizar deslocamento até que sejam sanadas as pendências administrativas, ficando o proprietário como fiel depositário do barco.

Após isso, a Marinha do Brasil informou aos policiais da 1ª CIPAmb e aos agentes da Secretaria de Meio Ambiente (Semma), todos os procedimentos que foram tomados.

A Semma realizou o levantamento da carga e constatou a falta de documentação. A embarcação foi autuada por transporte ilegal de madeira florestal sem a guia, portanto, o proprietário também ficará como fiel depositário da madeira apreendida.