PRF apreende 57,36 m³ de madeira sendo transportados ilegalmente, em Anapu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (4), cerca de 57,36 metros cúbicos de madeira sendo transportados ilegalmente. A apreensão ocorreu no município de Anapu, sudoeste do Pará, durante ação conjunta de combate à exploração e o transporte ilegal de madeira no Estado, junto à Polícia Federal e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

De acordo com informações da PRF, por volta das 2h da madrugada, três veículos de carga foram abordados realizando transporte ilegal de madeira, no quilômetro 514 da rodovia BR-230. Diante dos fatos, a carga e os veículos foram apreendidos.

Um dos caminhões possuía um aparelho de rádio comunicador clandestino, capaz de interceptar sinal de satélite, conhecido popularmente como "rádio bolinha", comumente utilizado na facilitação de crimes ambientais.

Na ocasião, foram lavrados dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), e outras duas pessoas foram encaminhadas para a Polícia Federal de Altamira para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de transportar, adquirir, vender, madeira, lenha ou carvão sem licença válida.