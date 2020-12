Policial reage à assalto em microônibus na PA-140 e quatro passageiras ficam feridas após tiroteio

Um microônibus que saiu de Belém com destino ao município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste paraense, foi alvo de uma tentativa de assalto na manhã desta terça-feira (29), na rodovia estadual PA-140. Um policial à paisana que estava no veículo reagiu, e após troca de tiros, um dos assaltantes morreu e quatro passageiros ficaram feridos. Três deles seguem internados em estado grave.

Segundo a polícia, o veículo foi abordado na altura do km 5 da rodovia por três homens que anunciaram o assalto. O policial à paisana que estava no microônibus reagiu à ação e houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Os outros dois conseguiram fugir.

Quatro passageiras foram baleadas durante a troca de tiros. Uma delas teve ferimentos na cabeça e na coxa, mas assinou um termo de responsabilidade e foi liberada pelos médicos. As outras três seguem internadas no hospital Santo Antônio. Elas devem ser transferidas para Belém nesta quarta-feira (30).

Uma das passageiras teve ferimentos na cabeça e na coxa, mas assinou um termo de responsabilidade e foi liberada pelos médicos (Reprodução/ TV Liberal)

Equipes policiais realizaram buscas na região para localizar os suspeitos que fugiram, mas até o momento ninguém foi preso. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos envolvidos podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

