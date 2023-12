Policial que agrediu casal no Marajó será investigado pela PM

Um policial militar que foi filmado agredindo um casal durante uma ação da PM, em Soure, no Marajó, será investigado após a conduta. O caso ocorreu durante a prisão do casal, na última sexta-feira (8). Nas imagens que foram divulgadas nas redes sociais, o militar aparece batendo na mulher com um cassetete e tentando dar uma rasteira para a imobilizar. Na DP, o caso foi registrado como desacato contra policiais em serviço

O gestor do 11° Comando de Policiamento Regional do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, disse que irá instaurar procedimento sobre a conduta dos policiais militares envolvidos. Conforme o que foi informado pelos agentes, tudo teria ocorrido quando a equipe foi até a casa do suspeito para recuperar a chave que ele teria pego da moto de um vendedor de gás. No local, o homem não quis devolver a chave e ainda teria resistido à prisão, precisando ser algemado. Os agentes ainda informaram que o homem estaria embriagado e sob efeito de entorpecentes.

Conforme o que foi divulgado no portal Notícia Marajó, quando os policiais encaminhavam o suspeito para a viatura, a mulher chegou com um faca e ameaçou os PMs. Nas imagens do vídeo, é possível ver a arma branca. A mulher recebeu voz de prisão e passou a xingar os agentes. Ela ainda tenta afastar os policiais do homem que foi preso. A mulher também aparentava estar embriagada e com sinais de uso de entorpecentes, relataram os militares. Já na delegacia de Polícia Civil, ambos teriam ameaçado o escrivão e Dalila teria dito que mataria o filho do servidor público.

Em nota, a Polícia Militar informou que durante o atendimento de uma ocorrência, um casal reagiu à prisão e foi empregado o uso da força. A dupla foi apresentada na Delegacia do município. Qualquer excesso na ação policial será apurado por meio de processo administrativo. A PM reitera que não compactua com desvios de conduta de qualquer agente.