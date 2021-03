Policial penal é assassinado em Bujaru, no nordeste paraense

O policial penal Edgar de Jesus Araújo, de 36 anos, foi assassinado nesta segunda-feira (15), em Bujaru, no nordeste paraense. Ele estava lotado no Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), em Marituba. Não há detalhes de como teria ocorrido o crime e nem quantas pessoas estariam envolvidas no assassinato.

O caso foi confirmado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que informou que a Coordenadoria de Assistência e Valorização ao Servidor está dando suporte aos familiares.

A Polícia Civil, responsável pelas investigações, está em busca dos envolvidos no crime, ressaltou ainda Seap. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido identificado ou detido.

Edgar de Jesus Araújo, 36 anos, é o quinto policial penal a ser morto em 2021 e o segundo apenas no mês de março. No último dia 6, o policial penal Adryell Gonçalves de Borborema, de 34 anos, foi morto no bairro Cordeiro de Farias, em Belém. Ele também estava lotado no Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), em Marituba.

Quaisquer informações que ajudem a elucidar o caso podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar. A ligação é segura, gratuita e pode ser feita de qualquer aparelho. Se houver necessidade de uma ação policial mais urgente, o melhor é ligar para o 190.