Policial penal é alvo de tentativa de homicídio em Icoaraci

Dois homens foram vítimas de criminosos que chegaram em uma moto e efetuaram vários disparos, com o propósito claro de execução. A A tentativa de homicídio ocorreu na rua Siqueira Mendes, entre as travessas Berredos e Souza Franco, no distrito de Icoaraci, em Belém, por volta das 21h desta sexta-feira (5). O alvo dos bandidos era o policial penal, Evaldo da Mata Conceição, que estava em companhia de um homem conhecido pelo apelido de 'Galo'.

O agente penal foi atingido por um único tiro na lateral do tórax e levado com vida para o Hospital Metropolitano de Ananindeua. Já o outro homem, que segundo informações colhidas com testemunhas trabalhava como soldador em uma oficina de motos, não resistiu e morreu no local. A rua Siqueira Mendes ficou tomada por viaturas das polícias Militar e Civil.

As informações preliminares são de que o servidor já estava aposentado dos quadros do sistema penal estadual e seria dono de uma loja de autopeças que fica ao lado da oficina onde ocorreu o homicídio. A loja estava aberta no momento em que os assassinos chegaram e partiram pra cima das vítimas. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves está no local do crime.