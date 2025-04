Policial Penal do Pará é condenado a mais de 50 anos de prisão por morte de PM no Tocantins

Leonildo Sousa Cruz, que era policial penal do Pará, foi condenado a 53 anos de prisão pela morte de Hudson Thiago Lima de Almeida, também identificado como policial militar paraense. A sentença, que deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, foi determinada após o júri acolher a tese do Ministério Público do Tocantins (MPTO). Além da morte do PM, Leonildo também foi condenado por três tentativas de homicídio com erro na execução, devido a quatro pessoas terem ficado feridas no tiroteio. A decisão cabe recurso.

A sentença foi divulgada na sexta-feira (4), no Fórum da Comarca de Augustinópolis, município do norte do Tocantins, onde o crime ocorreu. Com base na investigação, Leonildo foi considerado culpado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e perigo comum, com a agravante de violação de dever inerente ao cargo, por ter utilizado a arma funcional para atacar as vítimas.

O juiz desconsiderou a confissão e o arrependimento do réu. Segundo ele, a sentença leva em conta que a confissão não teve respaldo nas provas apresentadas e o arrependimento não foi comprovado por ações concretas. O juiz ainda ordenou que a pena fosse cumprida imediatamente, devido ao risco de fuga do réu. Segundo a autoridade, Leonildo foi imediatamente encaminhado para o presídio devido a demonstrar personalidade agressiva e violenta, pois esteve envolvido em outra situação com uso de arma de fogo.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que não compactua com qualquer atitude ou ação de desvio de conduta de seus servidores. "A exoneração de Leonildo Sousa Cruz foi publicada no dia 29/01/2024, DOE N°35.695", destacou.

Crime

Segundo as informações policiais, o homicídio ocorreu em 10 de abril de 2022, durante uma festa em um bar de Augustinópolis. A investigação da Polícia Civil apontou que Leonildo fez 15 disparos, causando perigo para todos que estavam no local. Além de matar Hudson Thiago, ele baleou o PM Ronaldo da Silva Macedo, também do Pará.

Conforme apurado pela PM na época, durante a festa, o irmão de Leonildo se envolveu em uma confusão com um militar. Testemunhas relataram que um dos policiais teria feito um disparo para o alto. Neste momento, o policial penal Leonildo teria sacado uma arma e atirado na direção dos militares. Dois foram atingidos. O soldado Lima não resistiu aos ferimentos e morreu.