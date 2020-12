Policial Militar é preso durante a operação "Valente"

Na última sexta-feira (4), durante a operação “Valente”, realizada pela Polícia Civil do Pará, um policial militar, que não teve a identidade divulgada, foi preso. Ele é acusado de assassinar a professora Aurilene Valente Lemos, de 34 anos, morta a tiro no dia 22 de agosto de 2017, na rodovia Mário Covas, bairro do Una. De acordo com o portal de notícia Ver-o- Fato, o crime ocorreu na frente da filha da vítima, de 5 anos.

A operação iniciou na madrugada de sexta-feira (4) para cumprir oito mandados de busca e apreensão e três de prisão. As detenções foram realizadas em Belém, Distrito de Outeiro e outra no Hospital de Custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). A ação contou com a participação da Corregedoria Geral da PM.

A tia do policial também foi presa, ela é acusada de ser a mandante do crime, após discussão através de aplicativos de mensagens.

A operação foi deflagrada pela Divisão de Homicídios, Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e Coordenadoria de Operações Especiais (Core).